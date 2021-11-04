Рідкісний вихід: Джонні Депп зустрівся з Конором Макгрегором

Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram
Джонні Депп тримається в тіні після судових розглядів із колишньою дружиною Ембер Херд. Актор не оновлює профіль у Instagram а якщо і з'являється на публіці, це стає подією для фанів.
Нові фото з Конором Макгрегором саме той випадок. Зірка "Піратів Карибського моря" зустрівся з бійцем змішаних єдиноборств в одному з барів.
Ми з Джоном Деппом насолоджуємося келихом прекрасного віскі. Дякую за доброту та гостинність по відношенню до моїх друзів та сім'ї Джонні! Справжній джентльмен, – підписав знімки Макгрегор.
У коментарях підписники не приховували захоплення.
- "Дві легенди"
- "Кращий актор"
- "Дуже класно"
Нагадаємо, раніше Джонні Депп скаржився на бойкот Голівуду після суду з колишньою дружиною Ембер Герд. За його словами, ставлення продюсерів до нього змінилося. Актор залишився без ролей у багатьох великих проєктах, включаючи франшизи "Пірати Карибського моря" та "Фантастичні звірі".
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