Регіна Тодоренко справді вагітна? Ось докази

Вже декілька місяцяв публіка гадає, чи справді Регіна Тодоренко вагітна. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Вперше чутки про вагітність Регіни Тодоренко з'явилися у Telegram-каналі "Тільки нікому" в січні. Сама телеведуча не дає ніяких коментарів щодо цього.

А от за інформацією інших інсайдерів, Регіна та Влад справді готуються стати батьками вдруге, але радісну новину вони планували повідомити у березні в інтерв'ю одному з російських журналів. Натомість PR-менеджер артистки Ніна Пономарьова каже, що їй нічого не відомо про вагітність Тодоренко.

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Тож, чи справді Регіна чекає на появу ще одного малюка – достеменно не відомо. Однак, фани помітили, що Тодоренко зараз почала рідше постити відверті фото. А якщо ділиться новими кадрами, то прикриває животик.

Регіна Тодоренко розповіла, як Влад Топалов допоміг їй впоратися с комплексами / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Також поява зірки у новому сезоні російського шоу "Маска" підлила масла у вогонь. Telegram-канал "Звездач" опублікував фото зірки з нового випуску проєкту, де у неї видно кругленький животик, який, очевидно, вона намагась сховати за футболкою оверсайз та піджаком, але нічого не вийшло

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Нагадаємо, під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала животик. Вона носила мішкуватий одяг, робила фото з певного ракурсу, аби не видати свою таємницю.

У Регіни Тодоренко та Влада Топалова є син Михайло. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю ТБ-зірка неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.

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