Регіна Тодоренко звернеться за допомогою до духів померлих

Регіна Тодоренко - суддя на російському ТБ-шоу. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко, у якої запідозрили коронавірус, є членом жюрі розважального російського шоу "Маска". Компанію їй також складають інші зірки, зокрема Філіп Кіркоров, Тимур Родрігез та Валерія.

Напередодні виходу першого епізоду "Маски" відбулася прес-конференція, де всі судді проєкту поділилися своїми думками та очікуваннями щодо проєкту. І тут виділилась неочікуваними одкровеннями Регіна.

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Тодоренко здивувала колег своєю заявою. Так, телеведуча зізналась, що має намір звертатися до духів померлих! І робити вона це планує у прямому ефірі, сидячи у суддівському кріслі.

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Усі ж звісно подумали, що це пранк, але Регіна пояснила, що це не жарт. Вона реально збирається залучити свого астролога і духовного коуча.

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Я буду не одна, мені підказуватиме вищий розум. Я звертатимусь до духів, у мене є психолог і ще астролог. І цього року мені сказали, що треба прислухатися до коріння, – пояснила телеведуча, повідомляє "ФАН".

Звісно ж на такі заяви Тодоренко її колеги лише розсміялись. Проте зірка не образилась.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко кинула на гроші письменницю, яка писала за неї два роки дитячу книгу.