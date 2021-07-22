Регіна Тодоренко здійснила мрію, пов'язану з серіалом "Секс та місто"

Регіна Тодоренко здійснила дитячу мрію / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Мрії Регіни Тодоренко продовжують здійснуватися. Зараз телеведуча разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим знаходиться в Нью-Йорку – місті, яке відома мандрівниця хотіла давно відвідати. Регіна вдалося побачити зйомки одного з улюблених серіалів "Секс та місто". Якраз нещодавно телеведуча публікувала в Instagram пост, що мріє познайомитися з Сарою Джесікою Паркер і зробити селфі. Регіна з Владом навіть записали звернення до актриси і попросили у шанувальників підтримки. Поки Тодоренко особисто не познайомилася з головною героїнею "Сексу та місто", але побачила актрису на зйомках.

"Я зустріла Сару Джесіку Паркер. Люди, та як тепер не вірити в те, що думка матеріальна? Коли я звернулася до Всесвіту, до вас, мої дорогі, Всесвіт почув мене і відразу відповів. З новинного паблік я дізналася, що зараз проходять зйомки Sex and The City в Нью-Йорку, мені дуже захотілося зустрітися з Сарою, але я і подумати не могла, що все станеться так швидко. Ми смачно пообідали, і я вирушила на пошуки. Через хвилину побачила її, таку красиву і енергійну! І всю команду серіалу, що стоїть на відстані 10 метрів від мене ", – поділилася телеведуча в Instagram.

Регіна зізналася, не наважилася зробити селфі з Сарою Джесікою Паркер, але зайшла в магазин актриси і купила пару туфель.

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