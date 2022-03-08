РФ вже розплачується за війну: зйомки "Модного вироку" зупинені, бо нема в що одягати героїнь

Вже є перші дзвіночки кризи в РФ / Фото: Інстаграм Олександра Васильєва

Для тих росіян, які бравують розпочатою в Україні війною, окремо скажемо: плата за ваше мовчання буде високою! Кожен на своєму гаманці відчує дію санкцій через те, що російська армія вбиває мирне населення в Україні.

І один із перших дзвіночків з'явився вже зараз. Так, в інтерв'ю російській "КП" ведучий Олександр Васильєв розповів, що зйомки "Модного вироку" призупинено. Причина тому – героїнь тепер нема в що перевдягати. Величезна кількість брендів вже пішла з Росії, ще більше піде незабаром.

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І це лише початок! Схоже, незабаром багатьом відомим росіянам невдовзі нічого очікувати роботи. Та й можливості щось купити. Чи це не привід нарешті перестати мовчати і донести кровожерливій владі, що настав час припинити війну в Україні та забратися з нашої території?!

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