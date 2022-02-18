Романтика по-королівськи: що принц Вільям подарував Кейт Міддлтон на День закоханих?

Пара провела свято в романтичній атмосфері / Фото: Getty Images

Одна з міцних та впливових пар світу – герцоги Кембриджські. Шанувальники представників монаршої сім'ї Великої Британії буквально з придихом ловлять новини від подружжя. І тепер видання US Weekly наводить слова інсайдера з оточення пари про те, який подарунок на День закоханих отримала Кейт Міддлтон.

Виявляється, принц Вільям – той ще романтик. 14 лютого він подарував коханій дружині шикарний букет із п'ятдесяти яскраво-червоних троянд. Також джерело каже, що герцогиня отримала дорогу ювелірну прикрасу, але поки що невідомо, що саме. Та й у королівській сім'ї не прийнято хизуватися подарунками. Можливо, експерти зможуть розглянути подарунок в один із найближчих виходів. Кейт Міддлтон.

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Герцоги Кембриджські / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у пари підростає троє дітей. Тому було заплановано розваги і для дітей. До речі, принц Джордж також зробив подарунки обом батькам та намалював для них валентинки . А також порадував брата та сестру рожевими серцями з паперу.

Герцоги Кембриджські з дітьми / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Треба сказати, що принц Вільям та Кейт Міддлтон рідко діляться подробицями особистого життя. Але іноді радують шанувальників по всьому світу невеликими порціями одкровень через офіційних представників та інсайдерів. Про те, як це працює у королівській родині, ви могли бачити у серіалі "Корона".

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