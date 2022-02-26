"Росія, прокинься!": Макс Барських з Києва звернувся до росіян (відео)

Макс Барських закликав світ зупинити "нового Гітлера" / Фото: instagram.com/max_barskih

Вранці 24 лютого в Україні почалося воєнне вторгнення з боку Росії. Зірки українського шоу-бізнесу залишаються у Києві та публікують фото та відео наслідків вторгнення окупантів.

Багато хто з артистів звертається до російських знаменитостей, які пишуть брехню, дезінформуючи людей. Так, Олена Кравець зі сльозами на очах попросила російських КВК працівників придумати щось, аби "переписати хід цієї гри"

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Макс Барських, який раніше накинувся на Миколу Баскова у коментарях, записав відеозвернення, в якому розповів про ситуацію у столиці, а також сказав усім, хто думає, що "Україна бомбить саму себе" – піти "на три літери".

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Багато світових знаменитостей вже підтримали нашу країну: