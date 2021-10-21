Російські актори знялися у фільмі про війну на Донбасі і потрапили до чорного списку Мінкульту

14 російських акторів опинилися в чорному списку Мінкульту через зйомки у фільмі "Спецназ" / Фото: скриншот

Нещодавно ми повідомляли, що співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну на три роки – артистка відвідувала окупований Крим.

А сьогодні стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики України оновило список осіб, що загрожують національній безпеці України.

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До списку увійшли діячі мистецтва, які працювали над створенням фільму про війну на Донбасі – "Солнцепек". У фільмі історія подається таким чином, що українська армія нібито нападає на Донбас і розв'язує війну. Головний герой – колишній афганець, який збирається переїжджати з рідними в Росію.

Фото: кадр з фільму

В переліку Мінкульту опинилися режисери фільму – Максим Бріус і Михайло Вассербаум, оператори Владислав Гурчин, Олександр Погалаєв і Едгар Жамгарян, продюсери Сергій Щеглов і Генріх Кен, кастинг-директорка Олена Чижова, а також актори:

Сергій Гарусов

Максим Дахненко

Марина Денисова

Володимир Ільїн

Олексій Кравченко

Євген Кузьмін

Олександр Марушев

Андрій Терентьєв

Микита Терентьєв

Світлана Терентьєва

Гліб Тємнов

Олексій Червяков

Андрій Шаповал

Всі вони брали участь у зйомках "Солнцепека". Прем'єра фільму відбулася в Росії у серпні цього року.

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