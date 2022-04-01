Російські окупанти розстріляли коня Камалії

/ Фото: скріншот

У себе в Instagram Камалія повідомила, що російські окупанти розстріляли частину коней зі стайні в Бучі.

Мого малюка Тоті-Сеньйора, сина легендарного Тотіласа, багаторазово чемпіона світу, чемпіона Олімпійських ігор, більше немає. Російські фашисти розстріляли кілька коней з нашої стайні "КСК Буча" та замінували її! Зелених лук тобі, мій малюку!

Співачка Камалія в один із перших днів війни розповідала, що за 10 метрів від її будинку в місті Буча впала ракета, російські танки оточили будинок і не пускають погодувати тварин у стайнях. Першого березня співачка виїхала з України та вирушила до Будапешта.

Реклама

Раніше Камалія зізналася, що намагалася достукатися до родичів та артистів із Росії, але нічого не вийшло.

Там просто зомбі-апокаліпсис. Таке враження, що вони всі зомбовані,

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!