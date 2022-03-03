Російських зірок до понеділка закликали визначитися з позицією щодо війни в Україні

Зірок з РФ призвали визначитися зі стороною / Фото: instagram.com/buzova86
Сьогодні у низці Telegram-каналів з'явилася інформація про те, що російських зірок шоубізнесу попросили до понеділка визначитися зі своєю позицією. Йдеться про їхнє ставлення до війні в Україні. Хоча в РФ це військове втручання, як і раніше, називають "спецоперацією".
Повідомляється, що В'ячеслав Володін просить діячів культури зайняти бік. Тих, хто не підтримує офіційний порядок денний – дикий та антилюдський (це розуміє весь цивілізований світ), він також просить ставити свої пости та відмовитися від державних грантів.
Тож незабаром піде хвиля нових заяв від артистів.
Також нагадаємо, що проти війни в Україні висловилися:
- Російський актор Олексій Панін засуджує дії Путіна та соромиться російського паспорта.
- Блогер Ніка Білоцерківська відкрито підтримала українців.
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну.
- Також Софія Ротару не стала мовчати про вторгнення Росії: По всій Україні точаться жорстокі бої.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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