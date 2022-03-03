Російських зірок до понеділка закликали визначитися з позицією щодо війни в Україні

Зірок з РФ призвали визначитися зі стороною / Фото: instagram.com/buzova86

Сьогодні у низці Telegram-каналів з'явилася інформація про те, що російських зірок шоубізнесу попросили до понеділка визначитися зі своєю позицією. Йдеться про їхнє ставлення до війні в Україні. Хоча в РФ це військове втручання, як і раніше, називають "спецоперацією".

Повідомляється, що В'ячеслав Володін просить діячів культури зайняти бік. Тих, хто не підтримує офіційний порядок денний – дикий та антилюдський (це розуміє весь цивілізований світ), він також просить ставити свої пости та відмовитися від державних грантів.

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В'ячеслав Володін/Вікіпедія

Тож незабаром піде хвиля нових заяв від артистів.

Також нагадаємо, що проти війни в Україні висловилися:

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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