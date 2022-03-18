Російський глянець, якому MARUV дала інтерв'ю, розсекретив, де зараз співачка

Співачку MARUV розкритикували за інтерв'ю російському глянцю / Фото: HELLO.RU

Катя Осадча за інтерв'ю MARUV російському виданню Hello запропонувала співачці відмовитись від українського громадянства і послала за російським військовим кораблем. Сама MARUV не поспішає коментувати свою бесіду з російськими журналістами, а ось видання вже поспішило виправдати співачку.

На сторінці видання в Instagram написано, що інтерв'ю співачка давала ще наприкінці січня, а зараз MARUV знаходиться в Україні.

Реклама

Наразі співачка перебуває із сім'єю під Києвом і коментарів не дає.

Скріншот: Instagram Назва

Варто зазначити, що останній пост в Instagram Maruv публікувала 26 лютого. Співачка закликала зберігати здоровий глузд і чинити за совістю.

Російські військовослужбовці замисліться! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям – батьки, а дружинам – їхні чоловіки, – написала співачка

Нагадаємо, також про війну в Україні вважають за краще мовчати Ані Лорак і Регіна Тодоренко .

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.