Без згадки Росії: як на Оскар-2022 згадали про війну в Україні

На "Оскарі" підтримали Україну, але згадали Росію / Фото: Getty Images

Весь світ сьогодні із Україною. Західні артисти роблять пожертвування для українців, не мовчать про війну та захоплюються, як український народ захищають свою землю. Звичайно, на премії не обійшлося без слів про Україну.

Багато зірок, що з'явилися на червоній доріжці премії, доповнювали свої образи жовто-блакитним значком або нагрудною хусткою у кольорах українського прапора. На самій церемонії теж згадали про війну, але, що Росія напала на Україну не сказали.

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс вийшла на сцену, щоб оголосити виступ Ребі Макінтайр із піснею Somehow You Do. Перед цим вона сказала.

Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Однак, коли ви бачите силу та гідність людей, які зіткнулися з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю

Продюсери "Оскара" вирішили підтримати Україну хвилиною мовчання . Під час трансляції на екрані написали, що мільйони сімей в Україні зараз потребують їжі, води, крові та медикаментів. Організатори попросили підтримати Україну будь-яким доступним способом. Росію як агресора вони не згадали , а війну назвали "конфліктом, вторгненням".

Ведуча церемонії Емі Шумер, яка пропонувала дати можливість Володимиру Зеленському виступити з промовою на "Оскар", оголошуючи одну з номінації, згадала Україну.

В Україні відбувається геноцид, жінки втрачають усі свої права та трансгендери... а тепер, будь ласка, привітайте Ентоні Хопкінса", — сказав Шумер

Скріншот

Продюсер фільму "Влада пса" Еміль Шерман також згадал Україну.

Це дуже дивно бути тут у смокінгах, знаючи, що відбувається в Україні. Зараз непростий час, коли намагаєшся впоратися з тим, що відбувається в тій частині світу, і в той же час як начебто нічого і немає, святкуєш досягнення всіх тих, хто зробив цей фільм і всі ті фільми, які сьогодні тут представлені, – цитує продюсера New York Post.

Йєн Каннінг та Еміль Шерман / Фото: Getty Images

