Зріст найвищого персонажа Маски – 3,3 метри: дивіться, як він виглядає

Порося – найвищий персонаж другого сезону шоу "Маска" / Фото: YouTube

Художники з костюмів проєкту "Маска" розповіли, які секрети приховує Порося. Нагадаємо, що вже сьогодні ввечері телеканал "Україна" покаже другий випуск найзагадковішого та найзірковішого шоу країни.

Так, найщасливіший учасник другого сезону популярного шоу-детектива Порося у прем'єрному випуску проєкту виконав цьогорічний хіт, пісню "Гусі" співака Wellboy. Однак один вихід учасника здивував усіх, адже маска виявилася не лише неймовірно милою, а й просто величезною.

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Порося – найвищий герой проєкту! Він сягає 3,3 метра у висоту! Однак не лише цим він відрізняється, ми з моїми майстринями між собою називаємо його однокімнатною квартирою. Тільки уявіть, він у два рази більший за Циклопа, – коментує художниця з костюмів гіпершоу "Маска" Леся Патока.

Дивіться виступ Порося у першому випуску шоу "Маска":

Щоб зірка всередині маски могла рухатись, майстрам довелося розробити нову технологію пошиття костюму. Так, було створено спеціальний жилет, який власне тримає на собі всю конструкцію. А ще з’ясувалось, що величезну голову Порося довелось переробляти кілька разів, адже маска не проходила в жодні двері.

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Ми довго не могли зрозуміти, як правильно сконструювати голову, адже вона неймовірна велика. Пізніше наша команда, яка займається скелетами героїв – їхньою основою, вигадали таку технологію, завдяки якій частина маски вминається всередину, – поділилася секретом Леся Патока.

Порося на шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ба більше, Порося має свою унікальну історію, воно не звичайне, а святе і є янголом-охоронцем одного з зіркових детективів. Голову героя прикрашає німб, а зі спини ростуть крила, які світяться яскраво-жовтим світлом. Крім того, Порося має хвостик – він крутиться, коли герой радіє.

А хто саме ховається під дивовижною маскою Порося, глядачі телеканалу "Україна" дізнаються у нових випусках улюбленого шоу "Маска".

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Дивіться продовження найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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