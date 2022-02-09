Roxolana чесно про умови контракту Нацвідбору: "Вони забирають можливість розпоряджатись піснею"

ROXOLANA в ексклюзивному інтерв'ю розповіла про участь у Нацвідборі, конкуренцію, скандали та трек. / Фото: roxolanas

Нещодавно ми дізнались імена восьми фіналістів Національного відбору "Євробачення-2022". Серед них і 24-річна співачка зі Львова Roxolana, яка спробує підкорити своєю піснею Girlzzz серця українців під час глядацького голосування 12 лютого.

Заради чого Roxolana прийшла на Нацвідбір, чи боїться вона конкуренції та що думає про скандали та контракт – читайте в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні".

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Про скандальність Нацвідбору та суперечливість контракту

Ще жоден Нацвідбір не обійшовся без скандалу і цьогорічний не виключення. То Аліну Паш критикували за відвідування тимчасово окупованого Криму і поїзду до Росії, то співачка ERIA, натякнула на корупцію, а LAUD взагалі дискваліфікували.

Ми поцікавились у Роксолани, чому на її погляд скільки галаусу навколо кастингу до "Євробачення". Проте дівчина зауважли, що вона максимально намагається від цього абстрагуватись, бо потрібно багато генерувати сил та енергію для виступу.

Роксолана розповіла про скандали на Нацвідборі. / Фото: roxolanas

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Водночас артистка висловилась щодо скандалу навколо її конкурентки – Аліни Паш.

З одного боку зрозуміло, що багато людей обурені виключно через те, що було не достатньо інформації. Тобто спочатку, як я розумію, було інтерв’ю в якому Аліна сказала, що вона їздила виступати в Крим, але потім вона у коментарі спростувала це, – поділилась з нами Роксолана.

Ми запитали у дівчини, чи часом є у її біографії щось таке скандальне, за що її могли б критикувати. Проте дівчина зауважила, що у неї все відповідно до контракту і правил.

До речі, питання контракту на Нацвідборі також суперчлива тема. На умови організаторів свого часу жалілась Марув, Аїда Ніколайчук та інші. Деяки артисти заявляли, мов там забирають права на пісні учасників та передають їх "третім особам". Однак, за словами Роксолани, все відбувається дещо по-іншому.

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Я теж думала, що забирають права на пісню, але фактично цього немає. Тобто вони забирають можливість розпоряджатись цією композицією. Наприклад наш оргкомітет може передавати цю пісню далі до комісії, яка займається повністю "Євробаченням", – пояснила артистка.

Роксолана зізнається, що знала про таку умову, тож шоку у неї не було. Дівчина розповіла, що перед підписанням договору, вона його сумліно читала.

Роксолана висловилась щодо контракту конкурсу. / Фото: roxolanas

Також співачка пояснила, чому, на її погляд, деякі артисти самі відмовляються "грати" за умовами організаторів і покидають кастинг.

Мені здається, багато артистів відмовляються, тому що ,можливо, їхня діяльність суперечить нормам цього контракту, зокрема це стосується виступів в інших країнах. А з іншого боку я розумію, що великі артисти, які підписані на великі лейбли, в них є проблема з передачею прав, – пояснила нам Роксолана.

Про поїзду на "Євробачення", суперництво та меседж пісні

Роксолана зізнається, ще до конкурсу вона написали трек англійською і, показавши її команді, врешті-решт планувала випустити, але передумала через "Євробачення".

Через декілька тижнів зрозуміла, що пісня за форматом дуже підходить для "Євробачення". Навіть на конкурсі є правило, щоб пісня тривали три хвилини а у нас триває – 2.58. Тож ми вже вирішили подати заявку, – пригадує артистка.

Співачка позитивно налаштована на фінал Нацвідбору. / Фото: roxolanas

Дівчина дала зрозуміти, що не засмучиться у разі програшу на Нацвідборі, бо йшла туди з посилом: була не була.

Якщо сподобається пісня – класно і ми будемо тільки раді, якщо не відберуть то спробуємо свої сили наступного року, – зазначила артистка.

Пісня Роксолани називається Girlzzz. Дівчина хоче, щоб слухаючи цю пісню, "всі люди, незалежно від статі і від віку, змогли відкинути свої внутрішні страхи, тривогу, невпевненість і просто полюбили себе такими, як вони є, дозволили собі трохи фану, відчули радість і повноту життя".

Зараз дуже складний час, надзвичайно. Але усі ми повинні віднайти в собі сили не плакати і тужити, а піклуватись про себе і своє оточення. Тільки тоді у нас буде сила захистити себе, свої цінності і свою країну, – висловилась про трек артистка.

Роксолана поділилась очікуваннями від фіналу. / Фото: roxolanas

Перед фіналом напруга через конкуренцію зростає, без цього ніяк. Але співачка запевняє, що головне – це обрати гідного представника нашої країни на конкурсі

У всіх в принципі одна мета – круто представити Україну і ми об’єктивно маємо обрати у кого найкращі пісня. Я думаю, що це все на благо нашої країни.

Також Роксолана розповіла нам, що всі фінансові зобов’язання як на Нацвідборі, так і повністю на всю поїздку і перформенс артиста на "Євробаченні" взяло на себе "Суспільне" і артистам не доводиться давати зі своєї кишені кошти на це.

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