Русский, слышь, мы не один народ: Dantes представив суперактуальний трек

Ця пісня - справжній хіт! / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Декілька днів тому ефектом бомби стала новина про те, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва розлучилися. Тепер вони йдуть по життю нарізно, але, як і мільйони українців, продовжують кожен на своєму місці робити свій внесок у швидку перемогу над рашистами. І сьогодні всі обговорюють новий трек Dantes.

Музикант Dantes на своїй сторінці в інстаграм опублікував відео з новою піснею, в якій озвучив найважливішу думку останніх десятиліть: ми з росіянами – не один народ! І ніколи не були такими. Нову пісню, 100-відсотковий хіт, треба почути!

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Так звучить текст пісні Володимира Дантеса:

Мы не один народ!

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Проснулась она

В 4 утра

Разбудил её звук дрожащего стекла

За окном ещё

Не расцвёл каштан

На порог вошёл тупой эмигрант

Врал он ей в глаза

Говорил люблю

Операцией называл войну

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Но не знал мудак

Что смерть свою нашёл

Hey, russian ship, на хуй ты пошёл

Сирена воет

Гаснут фонари

В подвалах жизнь рождается в любви

Хай, паляниця розірве твій рот,

Хей, русский слышь, мы не один народ

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

А так артист із гумором підтримував усіх у цей непростий час, коли Росія вже місяць тероризує нашу країну.

Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу!

Нагадаємо, раніше говорив про різниці між українцями та росіянами Андрій Данилко.

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