"С*ка, г*вно": ексчоловік Лорак показав, як матюкається їхня 10-річна дочка

/ Фото: instagram.com/muratnalca
Ексчоловік співачки із задоволенням ділиться знімками зі спільного відпочинку з донькою та нареченою Лілією. Але одна з публікацій Мурата викликала неоднозначну реакцію у Мережі.
Ексчоловік співачки вирішив покататися з дочкою на одному з атракціонів. У Instagram опублікував ролик, на якому він знятbq разом із Софією під час швидкісного спуску.
Стрьомно. Й*пт, г*вно*, ж*па, – не приховувала своїх емоцій донька співачки.
Але наприкінці відео Софія зізналася, що їй атракціон сподобався.
А ось підписники Мурата не оцінили новий пост. Вони розкритикували відео та порадили його видалити.
- "Як так можна матюкатися"
- "Мама публічна людина, а дівчинка як шевець матюкається. Чи зараз це норма у дітей"
- "Який словниковий запас. Мама не чула"
До слова, Мурат приховав публікацію та прокоментував відео. Він зазначив, що дівчинка так висловилася, бо була на емоціях.
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