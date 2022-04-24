З калашем так само органічний, як і на паркеті: Фагот про зустріч з Дікусаром – обидва захищають Україну

Артисти забули про звичну діяльність і тепер захищають Україну / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta, открытые источники

Ось вже майже 60 днів Україна мужньо відбиває атаки російських окупантів. Наша армія демонструє сталеву міць та силу духу у боротьбі з ордою РФ. Наші солдати – наша гордість та наша віра. До речі, також багато українських артистів були змушені проміняти музичні інструменти на зброю, адже зараз йдеться про захист Батьківщини. Герої нашого матеріалу – саме такі.

Музикант ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта та хореограф Дмитро Дікусар зараз захищають Україну. В Facebook Фагот опублікував фото з Дікусаром, з яким уперше побачився після моменту, коли вони покинули свою звичну діяльність заради боротьби з рашистами.

Реклама

Фагот та Дмитро Дікусар / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Колись у далекому 2009-му саме він вперше навчив мене моїм першим бальним танцям. Востаннє ми бачилися з Дмитром Дікусаром на паркеті "Танців з зірками" більше ніж півроку тому. І хоча я знав, що Дімка-тренер зараз в ЗСУ, сьогодні дуже несподівано побачив його з калашом! І подумалось, що і з ним він виглядає так само органічно, як і на паркеті!) І скажу я вам, що з такими творчими людьми у будь-якого ворога проти нас немає жодного шансу! Бо дух український міцний та надпотужний! Бо навіть ворога ми знищуємо з любов’ю в серці! Слава Україні!

– підписав музикант душевне фото.

Ми пишаємось своїми захисниками і продовжуємо вірити в близьку перемогу України.

Реклама

До речі, нещодавно Тарас Тополя розповів, що у його батальйоні служать мільйонери.