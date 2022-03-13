"З ринку продажів не виходить": Максим Галкін затроллив чоловіка пропагандистки Маргарити Симоньян

Максим Галкін не став мовчати / Фото: instagram.com/maxgalkinru, скріншот

Нагадаємо, артист Максим Галкін одним із перших прокоментував вторгнення Росії в Україну, хоча багато росіян розкритикували шоумена за його позицію. І зараз він не перестає висловлюватися, незважаючи на численний хейт у його бік.

Так, у інстаграм Максиму Галкіну регулярно навідуються ті, хто загруз у брехні пропагандистських каналів РФ і називають його зрадником. Одна з таких шанувальниць кривавого режиму Путіна зауважила слова режисера і актора Тиграна Кеосаяна, він також і чоловік Маргарити Симоньян, ще однієї "зірки" російської пропаганди.

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Ціна вам 7 копійок. Правильно про вас Тигран Кеосоян сказав,

- Написала жінка, навіть не знаючи, як правильно пишеться прізвище її кумира.

На що чоловік Алли Пугачової зачепив Кеосаяна та його громадянську позицію:

Йому видніше – він із ринку продажів не виходить.

скріншот

Нагадаємо, сім'я Галкіна та Пугачової поїхала з Росії. За словами Примадонни, вона перебуває у відпустці і заразом на лікуванні, а значить, що не вирушала на еміграцію, як писав багато хто.

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До речі, раніше Сергій Сосєдов запропонував "вигнати" Пугачову та Галкіна з їхнього замку та "націоналізувати" його.

Також повідомлялося, що Максима Галкіна та інших російських артистів, котрі засудили війну в Україні, хочуть позбавити нагород та звань.

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