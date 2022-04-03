Санта Дімопулос розповіла про своє життя в Італії під час війни на батьківщині: "Все як в тумані"

Санта Дімопулос зізналася, куди виїхала вона та її рідні / Фото: instagram.com/santadimopulos

Слідом за MamaRika Санта Дімопулос також наважилась поділитись тим, як війна змінила її життя та змусила покинути рідну домівку, щоб захистити своїх дітей.

Зірка пригадала, як 24 лютого о 4.20 вони з чоловіком прокинулись у Києві від вибухів. Того ж дня Санта разом з дітьми, а також її мама з сестрою та своїми дітьми вирушили за кордон та зупинились у Будапешті у друзів. Звідти артистка допомогала українцям.

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Все як в тумані. Я майже не спала, 24/7 була на зв’язку щоб допомагати. Весь час здавалося що це замало, що не можна втрачати ні хвилини. Наразі ми вивезли 25 сімей з гарячих точок, поселили майже 100 людей, передали амуніцію для наших захисників, автівку, ліки, одежу, і ми не зупиняємось, – пояснила Санта.

Наразі Дімопулос з дітьми перебуває в Італії. Там спадкоємці артистки ходять в садочок та школу. Сама Санта почала трохи спати і навіть тренуватися.

Перші два тижні була наче паралізована, важко було ходити, говорити, навіть дихати. Ніколи в житті я стільки не молилася, ніколи стільки не плакала. Пройшла всі стадії: від розпачу, болю, відчаю, розчарування, ненависті, спустошення до зібраності і чіткого розуміння дуже важливого: не треба витрачати час, щоб щось комусь доказувати, енергію і безцінний зараз ресурс на прокльони і суперечки (хоч це і дуже важко), – написала артиска.

Санта порекомендувала віддавати себе добрим справам та ставати опорою для інших. Також вона закликала не дозволяти війні зруйнувати найцінніше – душу.

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Зазначимо, у Санти Дімопулос є двоє дітей: син Даніель від українського шоумена Андрія Джеджули та донька Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка.

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