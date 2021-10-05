Саша Бо після збільшення грудей розплакалася: Це ніби не я і не моє тіло

Блогерка Саша Пустовіт розповіла, чому збільшила груди до третього розміру / Фото: instagram.com/sashaabo

Імпланти Саші поставив хірург Едгар Камінський. Хто із зірок вже звертався до нього, ми писали і показували тут.

Пустовіт опублікувала в Instagram пост, вперше розповівши фоловерам про те, чому зважилася на операцію і як її перенесла.

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Дівчина опублікувала кілька світлин, на яких похвалилася новими грудьми. Щоб подивитися всі знімки, свайпайте ліворуч:

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Так, за словами Саші, вона рік обмірковувала своє рішення. Їй не подобалося, як її груди виглядали після грудного вигодовування і що їх взагалі "як таких, не було".

Я цілий рік вагалась і переконувала себе в тому, що мені це не потрібно. Але робити фото в білизні зі сльозинкою під оком – така собі історія, – пише Саша Бо.

Сама операція і реабілітація пройшли легко. Повернувшись з лікарні блогерка вже знімала сторіс, та не поспішала всім розповідати про "обновку".

Пустовіт зізнається, що не стрибала від щастя, побачивши нові груди. Спершу вона зовсім розплакалася:

Через три години я зняла бандаж, подивилася в дзеркало і розплакалася. Це ніби не я і тіло не моє.

Та зараз Саші дуже подобається результат і вона із задоволенням демонструє свій третій розмір в соцмережі й замовляє якомога більше красивої білизни.

В коментарях до посту підписники Саші Пустовіт написали їй багато компліментів, а хтось поцікавився, що заважало їй збільшити груди раніше. На це блогерка відповіла: "Не що, а хто. Зараз це не має значення".

Може це натяк на колишнього чоловіка Саші – Ігоря Пустовіта, який не з'явився на недавнє засідання суду?

Скріншот: instagram.com/sashaabo

Коротко про розлучення Саші Пустовіт

Цього літа Саша оголосила про розставання з Ігорем і дала скандальне інтерв'ю Маші Єфросиніній, зізнавшись, що пережила домашнє психологічне насильство з боку чоловіка.

Ігор Пустовіт дав у відповідь інтерв'ю, в якому поділився своєю версію того, що сталося. Чоловік спростував звинувачення дружини і розповів, як вона ображала його.

Зараз у Ігоря нова дівчина, з якою він відпочиває в Греції. Саша поки не посвячує публіку в подробиці свого особистого життя.

Які операції роблять знаменитості і блогери, дивіться в сюжеті:

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