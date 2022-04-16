Семенович, Харатьян, Цой: ганебний список артистів, які виступатимуть на рашистських концертах

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Україну підтримує королівська родина, Шон Пенн допомагає українським біженцям, а сценарист "Карткового будиночка" зніматиме фільм про звірства рашистів у Бучі та Бородянці. Росіянам залишається тільки слухати Баскова, Кіркорова, Михайлова, дивитися старі радянські фільми і відвідувати концерти артистів, про яких згадують тільки, якщо їх потрібно покликати на безкоштовні провладні концерти.

У Росії вирішили пробити чергове дно та влаштувати "патріотичний марафон". Російські артисти виступлять у різних містах Росії, повторюючи риторику Кремля та зомбуючи далі росіян. У Мережі з'явились афіші таких концертів.

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Відомо, що на підтримку путінської диктатури містами Росії поїдуть: Анна Семенович, Аніта Цой, Микола Расторгуєв, Олег Газманов, Денис Майданов, Василь Герелло, Олександр Олешко, Дмитро Пєвцов, Дмитро Харатьян, гурт "Фабрика", Вікторія Дайнеко, "Смислові галюцинації " та "СерьГа".

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Раніше ми розповідали, хто із російських рокерів підтримує кривавий режим Путіна.