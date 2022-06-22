Сім'ю Пугачової хочуть позбавити замку: рашисти вирішили, кого поселити в будинку Примадонни

Замок Галкіна та Пугачової хочуть конфіскувати / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Після раптового від'їзду Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна до Ізраїлю багато кого цікавить питання, що буде з нерухомістю Примадонни в Росії. За чутками, пара виставила замок у селі Грязь на продаж.

Однак у російської влади інші плани на власність Пугачової. Заступник голови комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Андрій Луговий заявив в ефірі радіо Говорит Москва, що замок мають намір конфіскувати.

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За словами рашиста, є "підозри", що особняк був побудований з порушенням закону РФ. Підставою є нібито скарга некомерційної організації "Охорона вод та лісів", яка наполягає на перевірці дотримання будівельного, пожежного та санітарного законодавства під час будівництва будинку.

Замок Пугачової та Галкіна / Фото: Скріншот з YouTube

У разі якщо будуть виявлені порушення, замок Галкіна та Пугачової конфіскують. У ньому Луговий запропонував поселити біженців з Донбасу.

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Якщо якісь порушення вбачаються, прокуратура має перевірити. Якщо вони таким чином поводяться, то тепер заплющувати очі не треба. Якщо такі порушення є, то треба позбавити Галкіна всього того, що він має. З погляду моралі я б підтримав ідею переселити туди біженців з Донбасу. Нехай Галкін радіє там, поза РФ, – заявив рашист.

Раніше Максим Галкін показав рідкісний сімейний кадр з Ізраїлю.