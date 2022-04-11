Сергія звернувся до Тодоренко: Підписники думають, що війна – не більш серйозна подія, ніж твій гардероб

Коля Серга звернувся до одеситки Регіни Тодоренко, яка мовчить про війну / Фото: Скриншот из видео, Колаж: Сьогодні

Спілкування ексколег за проєктом "Орел і Решка" – Колі Серги та Регіни Тодоренко – у соцмережах триває. Нещодавно Коля повідомив про смерть колишнього хлопця Регіни, після чого Тодоренко образилася за те, що її ексколега розповів про це публічно, а не особисто їй.

Регіна вирішила виправдатися у соцмережах – в Instastories вона опублікувала листування та заявила, що Коля ігнорує її повідомлення. Пізніше Серга показав реальне листування з Тодоренко, а не те, яке ведуча опублікувала у себе в соцмережі.

Реклама

Цього разу Серга вирішив записати відеоповідомлення Регіні та всім блогерам й селебріті, які мовчать про війну

Я звертаюся до тебе та всіх нейтральних блогерів на території РФ. Це війна, тут немає півтонів – ти або проти або за. Навіть невисловлена позиція – це позиція. Кожна наша дія чи бездіяльність призводить до результату, хочемо ми цього чи ні, але популярність – це відповідальність. Якщо політики – це лідери, які розпоряджаються матеріальним бюджетом країни, то інфлюєнсери – це лідери, які розпоряджаються культурним та духовним бюджетом країні. І від їхніх висловлювань та дій залежать настрій, цінності та переконання аудиторії, – каже Серга.

Коля нагадав Регіні, що більше половини її підписників у соцмережах – це росіяни.

Реклама

Це люди які завдяки українському проєкту "Орел і решка" полюбили тебе. Отже, дослухаються до тебе і довіряють тобі, можливо, навіть більше, ніж своїм ЗМІ. І коли вони бачать твою реакцію на війну Росії в Україні, де Росія не є агресором, де "шкода мирне населення", але винних немає і, до того ж, події – не більш серйозні, ніж твій гардероб, вони роблять для себе висновки, що означає жодного терору та геноциду з боку Росії немає, – пояснив Коля.

Раніше Регіна пояснила, чому вона не буде говорити про напад Росії.