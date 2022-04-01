Сергій Лазарєв, який висловився про війну в Україні, змушений перенести своє шоу у РФ: Я дуже багато втратив

Співак Сергій Лазарєв одним із перших озвучив свою позицію проти війни в Україні. За це російського артиста жорстко розкритикували його колеги-рашисти та деякі фанати.
Довгий час після своїх висловлювань Лазарєв не хотів робити жодних заяв та практично не спілкувався зі своїми шанувальниками у соціальних мережах.
Проте на честь свого дня народження, яке співак відзначає 1 квітня, він все ж таки перервав мовчання і заговорив про зміни у творчих планах.
За словами артиста, йому довелося дуже багато пережити останнім часом. Незважаючи на великі фінансові втрати, Лазарєв скасував концерти зі своєю шоу-програмою "Я не боюсь".
Я дуже багато втратив. Я все робив за свої гроші, зароблені ще з попереднього туру. А всі перенесення та скасування означають, що потрібно платити неустойку. Але зараз не найкращий час для прем'єри великого шоу, – розповів Лазарєв в інтерв'ю. "РІА Новини" .
Як повідомив Лазарєв, більша частина його команди була з Європи, але в нинішній ситуації йому доводиться шукати нових людей для шоу в Росії.
Попередньо Лазарєв переніс свої масштабні концерти на осінь.
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