Сергій Сосєдов зізнався, що у нього був роман із колишнім хлопцем Наталії Могилевської

Сергій Сосєдов розповів про роман із Петром Дмитриченком / Фото: скріншот

Найчастіше Сергій Сосєдов любить висловлюватися про зірок російського шоу-бізнесу , але в інтерв'ю YouTube каналу "Альона, блин" заговорив на особисті теми. Певний час ходили чутки про роман музичного критика зі співаком та колишнім хлопцем Наталії Могилевської Петром Дмитриченком.

Раніше Сосєдов заперечував стосунки зі співаком і називав його просто другом. Зараз музичний критик вперше зізнався, що вони мали легкий роман.

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Ініціатором знайомства був Петро Дмитриченко.

Він якось на мене вийшов, надіслав мені свої пісні. Він справді дуже цікавий артист. У нього дуже гарний голос, яскравий. Він міг би зробити хорошу кар'єру, але за радянських часів... Йому хотілося якось просунутися... З його боку була ця причина, – сказав музичний критик.

Сосєдов завжди розумів, що Дмитриченку потрібен піар. Але, як додав музичний критик, між ними була симпатія. На запитання, чи були у Сосєдова близькі сексуальні стосунки з артистом, критик відповів:

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Ну, якщо це можна назвати такими близькими, то... Це я б назвав фліртом, мабуть, більше", – відповів Сергій.

Сергій Сосєдов вперше розповів про роман із колишнім хлопцем Наталії Могилевської / Фото: detector.media/

Музичний критик натякнув, що Петро Дмитриченко – бісексуал. Зараз співак одружений та виховує доньку.

Петро Дмитриченко про Сергія Сосєдова

Чутки про тісний зв'язок співака та музичного критика ходили не один рік. Сам Дмитриченко все заперечував.

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Сергій мій давній друг. Знаю його ще із 2008 року, коли виступав на Слов'янському базарі. Йому сподобався і мій голос і я, але не більше. Ми друзі. Бували одне в одного вдома, знаємо, що одне в одного на душі. Колись мій директор допоміг йому вийти на українське телебачення. Коли Сергій переїхав до Києва, друзів у нього тут не було, і ми ще більше зблизилися. Дуже грамотна і розумна людина, – говорив колись Дмитриченко у розмові з gazeta.ua .

Петро Дмитриченко та Наталія Могилевська

Подейкують, що Наталія Могилевська почала зустрічатися з Петром Дмитриченком у 2004 році після його участі у проєкті "Шанс".

/ Фото: glamurchik.tochka.net

Ми не могли жити одне без одного, але домовилися не афішувати свої стосунки. Я був щасливий і нещасний одночасно, не міг зрозуміти, який чоловік їй потрібен, не розумів, чого вона хоче. Я часто їздив із нею на гастролі, – згадував в одному з інтерв'ю співак.

Проте їхній роман не тривав довго. Що спричинило розлучення невідомо.