Серійний вбивця вже 10 років живе спокійно під чужим ім'ям

"Декстер: нова кров" - відбулася прем'єра нового сезону / Фото: Instagram

Один із найвідоміших та титулованих проектів в історії американського телебачення виходив на каналі Showtime з жовтня 2006 по вересень 2013 року. За цей час він отримав 30 престижних нагород, зокрема "Золотий глобус" та "Еммі", та понад 100 номінацій на провідні кінопремії світу. Керівництво каналу закрило шоу у 2013 році, проте більшість шанувальників залишилися незадоволеними фіналом. Вирішили розширити історію ще одним окремим серіалом і поставити в ній крапку.

Фото: кадр із серіалу "Декстер"

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У центрі сюжету – Декстер Морган (його в обох проектах грає американський актор Майкл Сі Холл), вигаданий серійний вбивця, який працює судовим експертом із бризок крові в поліції Майамі. Його жадобу вбивств ще в дитинстві вчасно розгледів прийомний батько і направив її в "добре" русло – тепер дорослий Декстер слідує певному кодексу і вбиває виключно злочинців.

Події у новому серіалі розгортаються через 10 років. Тепер герой живе під вигаданим ім'ям у невеликому містечку у штаті Нью-Йорк. Він намагається забути своє темне минуле, але в місті відбувається низка загадкових викрадень та вбивств. Вони змушують Декстера повернутися до свого ремесла.

В Україні цей серіал можна легально подивитися тільки в Amediateka OLL.TV:

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