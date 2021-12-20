Сестра Єфросініної та ексневістка Ющенка відзначила день народження у Москві (фото)

Сестра Маші Єфросініної відзначила день народження у Москві / Фото: viva.ua, instagram.com/liza_u
Ексневістка колишнього президента Ліза Ющенка сім років тому вийшла заміж вдруге. Її чоловік – російський бізнесмен, який жив у Майамі, потім у Монако, а потім повернувся до Москви.
Свій день народження, який був півроку тому, Ліза Ющенко відсвяткувала із подругами у розкішному московському ресторані La Marée. Знімками з вечірки вона поділилася у Instagram.
Оце погуляли! А ще й відзначили мій др, який був півроку тому. Мої дівчата, дякую за настрій та емоції! Також весело входимо в Новий Рік, – написала в соцмережі Ліза Ющенко.
Маша Єфросиніна залишила короткий коментар до посту сестри, вона написала: "Люблю тебе, дрищик".
Що відомо про особисте життя Лізи Ющенко
Ліза була заміжня за сином президента України Віктора Ющенка. Пара розлучилася наприкінці 2012 року. Ліза має двох дітей: старшу дочку Варю вона народила від Андрія Ющенка, а сина – від свого другого чоловіка, якого звуть Сергій.
Чоловік також має доньку від першого шлюбу. Ліза та Сергій зіграли весілля у США в 2014 році, а пізніше стало відомо, що Ліза вагітна другою дитиною.
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