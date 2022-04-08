Сестра Жанни Фріске вперше стала мамою – дитина з'явилася на світ за допомогою ЕКЗ

Наталя Фріске поділилася сенсаційними новинами / Фото: instagram.com/friske_natalia

Буквально годину тому 35-річна Наталія Фріске у Instagram поділилася щасливими для своєї сім'ї новинами: вона вперше стала мамою!

У неї народилася донька з вагою 4470 грам і зростом 58 см.

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Я щаслива, тепер я мати. З днем народження моє маля. Ласкаво просимо до цього світу! Мама на тебе дуже чекала! Ти мій сенс, ти моє життя, моє повітря!

Наталія Фріске народила доньку / Фото: Instagram

Поки що ім'я малечі не розголошується. Новоспечена мама приймає вітання від шанувальників, адже вона дуже давно чекала на цю подію.

Дівчина не приховує, що вдалася до процедури ЕКЗ. Це друга спроба, і вона стала вдалою. До цього Наталія Фріске кілька разів переживала викидні.

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В одному з інтерв'ю нещодавно вона зізнавалася:

Я завагітніла раніше за Жанну — у 2011 році. Але, на жаль, тоді малюк завмер, те саме сталося у 2014 році та у 2015-му. Лікарі говорили, що у нас із Сергієм (на той момент чоловік дівчини – прим.ред.) генетична несумісність. 2017 року робили ЕКЗ — теж не вийшло. Невдача і стала однією з причин розлучення. У 2019 році лікар сказав, що після всього, крім ЕКЗ, мені вже нічого не допоможе. Після всіх вишкрібань і викиднів я "заробила" непрохідність труб. Ось така історія. Півроку себе готувала. Зрештою пішла до лікаря, якому довіряла. Вона м'яко, дбайливо, акуратно ввела мене в протокол і, тьху-тьху, все вийшло з першого разу. Зробила тест на дев'ятий день після підсадки — одразу дві смужки.

Молодша Фріске роститиме сама, адже зі своїм обранцем вона розлучилася. У майбутньому Наталя планує стати багатодітною мамою і має на цей випадок уже багато заморожених яйцеклітин.

Нагадаємо, цього тижня також стало відомо про поповнення у сім'ї Андрій Макаревича.

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