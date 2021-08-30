Мережe збентежив зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Зробили з юнаки ляльку

У Мережі розкритикували нове фото Наташі Корольової з сином / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташі Корольовій не звикати до негативу в Мережі. Особливо від передплатників зірки дістається Архипові – синові співачки. . Цього разу підписники Наташі Корольової розкритикували зовнішність Архипа.

Співачка у себе в Instagram анонсувала програму, яку веде разом з сином на одному з музичних каналів Росії. Артистка запропонувала вгадати шанувальникам, де зроблено фото. Але підписники не поспішали вгадувати локацію зірки, а стали обговорювати сина Корольової.

Наташа Корольова з сином Архипом / Фото: instagram.com/koroleva__star

У коментарях багато стали писати, що їм не подобаються імідж Архипа, інші в черговий раз висловилися про часту появі зіркового спадкоємця в соцмережах мами.

"Синові явно краще залишатися за кадром, не любить його камера. Та й зі словами біда"

"Цапина борода і правда бесячій"

"Зробили з юнаки ляльку! Дратуєте обидва!"

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Варто зазначити, в Мережі часто критикують Архипа. Під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її вже просили менше піарити зоряного спадкоємця.

Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах і намагається зарекомендувати себе в шоу-бізнесі. він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфин и русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали провідними чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

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