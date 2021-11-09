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Мережу збентежило нове відео Тіни Кароль: "До чого цей еротичний посил?"

Еліна Пелешенко
9 листопада, 08:45
Популярна співачка продовжує експериментувати з іміджем. Часто шанувальники у захваті від нових образів Тіна Кароль. Але цього разу не всі оцінили ролик

У Мережі не оцінили нове відео Тіни Кароль / Фото: instagram.com/_fantina

На фан-сторінці Тіни Кароль опублікували нове відео співачки під пісню "Двойной рай", на яку вона нещодавно презентувала кліп. Артистка з'явилася в чорному костюмі, що обтискає, образ доповнила червона помада.

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Шанувальники рідко критикують експерименти артистки, але цього разу образ Тіни Кароль більшість назвала вульгарним.

  • "Вульгарності немає меж. Не та Тіна що була колись! Сумно"
  • "Щось пішло не так, Тіна, що далі?"
  • "Їй так це не личить"
  • "Але вони ж виглядають як мами з сином. До чого цей еротичний посил? Безглуздо і неприємно виглядає"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, днями Тіна Кароль відповіла на безліч запитань шанувальників та зізналася, що нещодавно була закохана, але стосунки вже закінчилися. Саме цьому присвячений її новий альбом.

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