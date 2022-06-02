Шакіра та Жерар Піке розлучилися після 11 років стосунків – у чому причина?

Жерар Піке та Шакіра розлучилися / Фото: Getty Images

Відносини Шакіри та Жерара Піке здавались багатьом фанатам ідеальними. Незважаючи на різницю у віці 10 років, пара розчулювала публіку спільними фото та виходами у світ.

Але, як виявилося, у родині співачки та футболіста все було далеко не ідеально. Інсайдери повідомили іспанське видання El Periodico, що зараз Шакіра та Піке на межі розлучення. Причина розриву криється у зрадах футболіста .

Реклама

За словами джерел, Шакіра не стала далі терпіти пригоди громадянського чоловіка і прийняла рішення про розлучення. Зараз футболіст живе у своїй квартирі у Барселоні, де весело проводить час у компанії друзів.

Фанати пари підозрювали про розлад між Шакірою та Піке ще кілька місяців тому. Зазвичай, подружжя часто ділилося спільними знімками у соціальних мережах, але останнім часом фото не було, а у травні співачка кілька разів їздила на відпочинок до Ібіци з дітьми, але без чоловіка.

Шакіра та Жерар Піке

Роман Шакіри та Жерара Піке розпочався у 2010 році. Пара познайомилася на зйомках кліпу співачки на пісню "Waka Waka (This Time for Africa)". Проте стосунки закохані підтвердили лише у 2011 році, коли Шакіра запостила фото із Піке на своїй сторінці.

Реклама

Шакіра з бойфрендом та синами. / Фото: Getty Images

У цивільному шлюбі пара виховує двох спільних синів – 8-річного Мілана та 6-річного Сашу.

Нагадаємо, що вчора завершився суд Джонні Деппа проти Ембер Херд – присяжні визначилися з програвшим.