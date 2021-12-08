Шон Пенн передумав розлучатися з молодою дружиною? Пару помітили разом на вечірці

Шона Пенна та Лейлу Джордж помітили разом після чуток про розлучення / Фото: Getty Images, People

Що спричинило розрив не повідомлялося. Лише було відомо, що Лейла подала документи на розлучення до Верховного суду Лос-Анджелеса. Пара ніяк не коментувала цієї інформації.

Схоже, Шон Пенну та Лейлі Джордж вдалося налагодити стосунки. Як пише People, пара відвідала вечірку Леонардо Ді Капріо в Майамі-Біч.

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Скріншот: People

Раніше з'являлася версія, що причиною розладу в парі могло стати небажання Шона Пенна мати дітей . У актора є син і дочка від актриси Робін Райт, з якою він був одружений 13 років.

Що відомо про роман Шона Пенна та Лейли Джордж

Вперше Шона Пенна помітили разом із Лейлою Джордж на гавайському пляжі у жовтні 2016 року. З того часу вони рідко з'являлися на публіці разом і намагалися не говорити про роман. Дівчина знімається у кіно, а також активно займається захистом прав тварин. Лейла – дочка відомого американського актора та продюсера Вінсента Д'Онофріо.

Шон Пенн і Лейла Джордж / Фото: Getty Images

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Про весілля пари стало відомо у серпні минулого року . На таємній церемонії були лише кілька близьких людей. Нагадаємо, для Шона Пенна це третій шлюб .

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