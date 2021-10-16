Шон Пенн розлучається із молодою дружиною через рік після весілля – ЗМІ

Шон Пенн розлучається з третьою дружиною / Фото: Getty Images
Як пише видання TMZ, ініціатором розлучення стала дружина голлівудського актора . Що послужило причиною розриву поки невідомо. Пара вважає за краще не давати коментарів.
До слова, Лейла Джордж вже підготувала документи для розірвання шлюбу. Заява знаходиться у Верховному суді Лос-Анджелеса.
Вперше Шона Пенна помітили разом з Лейлою Джордж на гавайському пляжі в жовтні 2016 року. З тих пір вони рідко з'являлися на публіці разом і намагалися не поширюватися про роман. Дівчина знімається в кіно, а також активно займається захистом прав тварин. Лейла – дочка відомого американського актора і продюсера Вінсента Д'Онофріо.
Про весілля пари стало відомо в серпні минулого року . На таємній церемонії були присутні лише декілька близьких людей.
Нагадаємо, для Шона Пенна це був третій шлюб . Першою дружиною актора була співачка Мадонна. Вони одружилися в 1985 році і розлучилися після чотирьох років шлюбу. У 1996 році Пенн одружився на акторці Робін Райт, з якою він виховує двох дітей.
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