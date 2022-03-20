Сінді Кроуфорд закликала допомагати українським біженцям

Сінді Кроуфорд підтримала Україну / Фото: instagram.com/cindycrawford

Західні знаменитості продовжують підтримувати Україну. Сінді Кроуфорд у Instagram закликала допомагати українцям, які через війну залишили свої будинки.

Як зазначила американська супермодель, вона кілька днів не робила жодних постів у соцмережах та думала, чим може бути корисною.

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Скріншот: Instagram Назва

Коли я прилетіла додому цього тижня і подивилася у вікно, я побачила ці небесні хмари і подивилася на нашу прекрасну планету… і єдине, про що я могла думати, це молитва. Моліться за зцілення і нагадуйте собі, що ми більше схожі, ніж різні, і що, ширяючи в хмарах, ми всі ділимо цю планету. Я продовжу додавати ресурси та організації для підтримки біженців в Україні на своїй сторінці

Раніше супермодель публікувала список організацій, які допомагають українцям.

Нагадаємо, Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзі" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям

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