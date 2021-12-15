Скандал! Співачку Руслану звинувачують у корупції та порушенні прав артистів на роялті

Чому Валерій Харчишин та Яніна Соколова критикують Руслану. / Фото: Instagram

Раніше Руслана заявляла, що ухваленням згаданого закону "фактично пропонується знову скасувати акредитацію і повернути нас у той первісний стан хаосу, в якому перебувала наша індустрія до реформи". Втім багато інших діячів думають зовсім інакше та виступають за ухвалення відповідного проєкту.

Журналістка Яніна Соколова вважає, що "Руслана стала ширмою злочинного угруповання двох маргінальних босів, які за останні 10 років вкрали 100 млн доларів з кишень роялті українських музикантів".

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Тиждень Руслана активно ходила по українських каналах. Руслана патріотично, це вона вміє, брехала. Спостерігати, на що ладна людина заради грошей кумедно, але сумно, – написала Яніна.

Водночас Соколова пояснила, чому Руслана за не допущення ухвалення закону #5572, який "перекриє кисень злочинному схематозу роялті".

Якщо закон ухвалять, то кожен музикант буде отримувати стільки роялті за власні пісні, скільки заробив. Написав 10 хітів на місяць, які розривають радіо і ресторани, отримуєш відповідно. Не написав нічого путнього за останні десять років як Руслана, отримуєш менші гроші за старі хіти, – додала журналістка.

На думку Соколової, все буде чесно, а головне гроші розподіляються авторами, а не випадковими бізнесменами, які "дають на лапу Русланам копійки, а в решти крадуть, бо система розподілення до сьогодні працювала підкилимно".

Підтримав слова Яніни і фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин. За його словами, така історія тягнеться вже щонайменше 20 років.

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Співак зазначив, що багатьох виконавців "розводили, як котенят". Тож він закликає підтримати відповідний законопроєкт, аби "навести лад у своєму садку" та, щоб "уникати граблів у майбутньому".

Що ж каже Руслана?

Сама ж артистка заявила, що їй "сумно читати, що пишуть про неї її колеги та друзі".

Все це по-людські дуже принизливо, образливо, неповажно, в найкращих традиціях пропаганди північного сусіда – "Скабєєва-style". Я вже наслухалась про себе багато подібного звідти. Але не віриться, що це в Києві, в Україні, просто зараз і тут, – написала співачка.

Водночас Руслана пояснила зі свого боку, з чого почала суперечка з колегами. За її словами, цей конфлікт – про гроші, тому вона "ніколи не вважала правильним обговорювати це питання публічно".

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Організація УААСП, яка претендувала і претендує збирати авторську винагороду у користувачів авторського права – радіо, телебачення тощо, на мій погляд і на думку величезної кількості моїх колег–правовласників, цілком себе дискредитувала – написал вона.

На думку артистки, від законопроєкту #5572 "виграють не автори та правовласники, а користувачі та одна єдина організація УААСП".

З чого все почалось?

Раніше співак Тарас Тополя повідомив у Мережі, що СБУ затримала чоловіка, який намагався підкупити нардепа з метою відстрочення ухвалення змін до закону про авторське право.

Ні СБУ, ні Офіс генпрокурора не назвали ім'я фігуранта, проте Тополя стверджує, що це директор "ОКУАСП" та "УЛАСП" Олександр Нікін. Саме його та ще одного бізнесмена Олега Долинського вважають партнерами Руслани, які займались відмиванням грошей через тиражування дисків, касет тощо.

Тополя ж зазначив, що потрібно ухвалити відповідний закон. За його словами, роками українські автори недоотримують величезні кошти за використання їхньої музики та пісень.

Що таке закон #5572?

Відповідний документ пропонує скасувати реформу організацій колективного управління, запроваджену 2018 року, та позбавити акредитації ОКУ (уповноважені організації колективного управління авторським правом. – Ред.).

Зокрема, проєкт розблокує збір "авторських" роялті та українські автори зможуть отримати винагороду з-за кордону, а іноземні правовласники отримають кошти на публічне використання їхніх творів в Україні.

Загалом дуже багато українських артистів підтримують закон, серед них: Юрій Рибчинський, Потап, Onuka, Аліна Гросу, Валерій Харчишин, Олег Михайлюта, Катерина Павленко, KAZKA, Lama та інші.