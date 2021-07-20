Скандальний репер Баста знову приїде в Україну: як на це реагує публіка

Багато шанувальників Басти в Україні шалено раді його приїзду. Артист виступить в Одесі – фанати чекають на Басту і в інших містах України. Але є й ті, хто незадоволений приїздом репера

Репер Баста знову відвідає Україну з концертом / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Нещодавно репер Баста викликав багато обурення у деяких українців – репер, який відвідував окупований Крим, в червні приїжджав до Києва і Одеси. Цього разу артист знову виступить в Одесі – 8 серпня його концерт відбудеться в клубі Ibiza Beach Club.

Незважаючи на те, що реперу Басті скасували заборону на в'їзд в Україну, деякі активісти досі проти того, щоб артист давав концерти в Києві, Одесі та інших містах країни.

Проте шанувальникам репера байдуже – вони не звертають уваги на факт того, що Баста раніше підтримав російську агресію і незаконну окупацію Кримського півострова. Крім Одеси, репера активно запрошують в інші міста України – Харків і Дніпро.

Скріншот: Instagram

В Instagram під публікацією про концерт Басти в Одесі деякі користувачі соцмереж називають артиста "кримнашистом" і обурюються стосовно його виступів в Україні.

Ні "кримнашистам", – пише користувач під ніком arte_stri4ka.

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Інший користувач процитував одну з пісень Басти, додавши "Міхалич, шкода, ти таким став": "За життя багато спокуси, можливість бути приголубленим владою. Стати безхребетною мерзотою, співати на святах кислої солянки".

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що перший концерт Басти у Києві відбувся 25 червня. Другий – наступного дня, 26 червня. Обидва рази біля клубу, де виступав артист, збиралися активісти з плакатами з написами "Баста – русня" і "Баста – путінська шестірка". Зазначимо, що раніше репер відвідував окупований Крим.

Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти у Києві: