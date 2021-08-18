Скарлетт Йоганссон стане мамою вдруге

Чоловік Скарлетт Йоханссон підтвердив її другу вагітність / Фото: Getty Images

У листопаді минулого року актриса Скарлетт Йоганссон вийшла заміж за сценариста Коліна Жоста. Пара вирішила не робити гучну церемонію. Весілля пройшло в тихому сімейному колі. Тепер же сім'я готується до поповнення. Чоловік акторки повідомив радісну новину під час свого стендапа в Коннектикуті. Про це пише Page Six.

У нас буде дитина , і це приголомшливо, – сказав Колін Жост.

/ Фото: Getty Images

Актриса зараз не виходить у світ. За інформацією інсайдерів Скарлетт знаходиться вже на останніх термінах вагітності.

Скарлетт скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін в захваті від майбутнього події, – сказали інсайдери.

Для Скарлетт Йоханссон і Коліна Жоста це буде перша спільна дитина. У актриси є шестирічна дочка від французького бізнесмена Романа Доріака.

Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" про зірок, які виходили заміж, будучи вагітними:

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