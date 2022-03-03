Скільки людей загине заради амбіцій плешивого імперця? Оля Полякова закликає не мовчати про війну

Оля Полякова закликає весь світ не мовчати про війну в Україні / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова записує вже не перше звернення до російського народу та президента Росії Володимира Путіна. А напередодні співачка привітала з днем народження дочку Машу і розповіла, як це дізнаватись про війну в такому юному віці.

У своєму Instagram Полякова знову звернулася до всіх жителів Росії, Білорусі та Європи з проханням максимально поширити правду про те, що зараз відбувається в Україні.

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Ви бачите, що правда на нашому боці! Говоріть про це своїм рідним у Росії, показуйте їм відео про бомбардування, про смерті, про полонених, про трупи російських солдатів, яких покинули і зрадили. Зараз хочуть зрадити весь російський народ, зібрати величезну армію та пустити її в це пекло. Скільки людей загине заради амбіцій плешивого імперця?! – заявила у своєму зверненні виконавиця.

Полякова вкотре наполягла на тому, що кожна публічна людина, кожен небайдужий може допомогти зупинити війну в Україні та загибель тисяч безневинних жертв.

Нехай бойкотують, не пускають своїх чоловіків та дітей на цю війну! Розмовляйте з ними, показуйте фото та відео! Ви також можете зупинити цю війну – кожне зусилля, кожен крок важливий! – закликала всіх Оля Полякова.

Раніше Мілла Йовович емоційно висловилася про війну Росії проти України. Також Джим Керрі виступив проти російської агресії.

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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