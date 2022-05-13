Слава Камінська записала пісню, актуальну для мільйонів українців

Слава Камінська записала пісню про життя за кордоном

За час війни українські знаменитості продовжують записувати пісні, які піднімають бойовий дух і вселяють віру мільйонів українців. Перебуваючи за кордоном, усі біженці мріють повернутись додому.

Про те, якою сильною буває туга по дому записала свій новий трек та співачка Слава Камінська. Пронизливою композицією "Я хочу додому" виконавиця поділилася з шанувальниками.

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Дуже багато жінок з дітьми поїхали до інших країн, щоб бути у безпеці. Але душею ми залишилися вдома. Я впевнена, що немає кращої країни, ніж Україна. Я впевнена, немає міста краще за те, де народилися ми і наші діти. Щодня я переконуюсь у тому, наскільки нам пощастило бути українцями і я з гордістю говорю і говоритиму, що я УКРАЇНКА, – написала у своєму блозі Камінська.

Для виконавиці пісня стала першою роботою українською. Більше того, Слава сама написала текст, який назвала криком душі.

Наразі екс-солістка "НЕАангелів" разом зі своїми дітьми перебуває у Нідерландах. Українська співачка здолала 1700 кілометрів для того, що її син і дочка перебували в безпеці далеко від війни.

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Нещодавно ми писали, що Слава Камінська заступилася за колишнього чоловіка Едгара Камінського, який нібито втік з України.