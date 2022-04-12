Слава Камінська заступилася за колишнього чоловіка та показала, як він допомагає ЗСУ

Слава Камінська заступилася за колишнього чоловіка / Фото: Instagram

Набридливі коментатори продовжують докучати екс-солістці "НеАнгелів" Славі Камінській. До цього співачці довелося виправдовуватися за свій від'їзд із дітьми за кордон, а тепер довелося заступитися за колишнього чоловіка.

Користувачі Instagram стали звинувачувати Славу та Едгара Камінського у бездіяльності. За словами коментаторів, пластичний хірург міг би допомогти українській армії, але не робить цього.

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Скріншот – instagram.com/babaslavka

Камінська довго мовчати не стала і у своїх Instastories показала, як насправді її екс-чоловік надає допомогу ЗСУ. Щоправда, на звинувачення на свою адресу співачка відповідати не стала.

Так, виконавиця опублікувала скріншоти банківських операцій та листування Едгара, де вказано суми переказів з його рахунку на потреби української армії.

Скріншот – instagram.com/babaslavka

Судячи з показаних Славою скріншот, Камінський витратив чималу суму. З рахунка клініки колишнього чоловіка Камінської було переведено близько трьох мільйонів гривень.

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Скріншот – instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, раніше екс-солістки дуету "НЕАНГЕЛИ" повідомили про своє примирення і зараз підтримують одне одного.

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