Смішно до сліз! Зірка "Жіночого кварталу" дотепно підколола дружину Шарія у стилі Оксани Марченко

Тетяна Песик потролила Ольгу Шарій, згадавши Оксану Марченко / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/tanet_vip

Днями проросійського блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії. Тепер на пропагандиста чекає екстрадиція. Водночас його дружина вирішила записати "загадкове послання" з цього приводу. Ольга Шарій відрізнилась від Оксани Марченко і опублікувала відео, де просто слухає...тюремну музику!

Відеозвернення дружини Шарія не змогла оминути акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик, яка раніше продемонструвала тест на москаля.

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В Instagram артистка потролила Ольгу Шарій в стилі Марченко, яка нещодавно просила звільнити свого чоловіка-зрадника.

Песик опублікувала "термінове відеозвернення", яке записала від імені дружини пропагандиста. У ролику вона жартівливо звернулася до очільників різних країн, а також одного відомого футболіста.

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Я дружина українського блогера Шарія. Хочу звернутися до президента Туреччини Ердогана, до короля Іспанії Філіпа VI, до Серхіо Рамоса номер чотири. Я вас благаю, хоч мій чоловік і не народний депутат, і не кум Путіна, і не мільярдер, і не виводив тисячі людей мінним полем… Та бл*, нах*р він мені такий здався?! СБУ, забирайте! – іронічно висловилась акторка.

Цікаво, що гумористка вдягла шалик та окуляри, як колись Оксана Марченко.

Фоловери оцінили таку пародію та попросили Песик не зупинятись, адже "таких ще буде багато":

Кива наступний.

Це шикарно, це шедевр.

Таня, не зупиняйся. Їх ще багато.

Таня, я думала то чиста Оксана Марченко.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше зірка "Скаженого весілля" Інна Приходько смішно потролила Оксану Марченко після її відомого звернення до турецького президента.