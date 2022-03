Дивимося виступ Біллі Айліш на Оскарі-2022. За цю пісню вона отримала статуетку (відео)

Виступ Біллі Айліш на церемонії "Оскар-2022" / Фото: YouTube

В ніч на понеділок у США відбулася 94-а церемонія вручення кінопремії "Оскар", де Україну підтримали хвилиною мовчання.

Найкращою акторкою стала Джесіїка Честейн, найкращим актором – Вілл Сміт, найкращим фільмом назвали картину CODA.

Отримали статуетки співачка Біллі Айліш та її брат Фіннеас у номінації на найкращу оригінальну пісню у кіно. Брата та сестру відзначили за композицію No Time To Die, яка прозвучала у фільмі "Не час помирати" із серії бондіани.

На церемонії Біллі та Фіннеас виконали No Time To Die разом із оркестром.

Billie Eilish – No Time To Die (Live at Oscars 2022)

Для Біллі Айліш це другий "Оскар". Вона стала наймолодшою артисткою, яка записала трек для "Джеймса Бонда". За пісні з двох попередніх фільмів про агента 007, – "Скайфолл" та "Спектр", статуетки кіноакадемії отримали Адель та Сем Сміт.

Фіннеас О'Коннелл та Біллі Айліш на червоній доріжці "Оскара" / Фото: instagram.com/theacademy

Що ще було на "Оскарі-2022"

