Дивіться, як виросла донька Сальми Хаєк: фото з червоної доріжки у Лондоні

Сальма Хаєк з дочкою Валентиною / Фото: Getty Images

55-річна актриса відвідала у Лондоні прем'єру фільму "Вічні", де зіграла роль нового супергероя. Поруч із нею була 14-річна дочка Валентина. Також разом із дітьми захід відвідала Анжеліна Джолі.

Для виходу у світ Хаєк вибрала розкішне червоне вбрання від Gucci з розрізом на шиї, а Валентина віддала перевагу темній сукні-міні в горошок Saint Laurent. Дочка відомої актриси доповнила свій образ чорними колготками та ботильйонами.

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Сальма Хаєк з'явилася на заході з дочкою Валентиною / Фото: Getty Images

Це вже не перший публічний вихід дівчинки, раніше вона відвідувала із зірковою мамою подібні дійства. Але незважаючи на це Валентина все одно поводилася цілком скромно: в обіймах з актрисою вона несміливо посміхалася численним фотографам.

Отримати пропозицію зіграти у блокбастері було несподіванкою для актриси. Як зізналася Сальма дочка тепер вважає її крутою через новий статус "супергероя".

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/ Фото: Getty Images

Як відомо, Валентина була дуже бажаною дитиною для популярної актриси. Хаєк неодноразово говорила, що після тридцяти вже майже не сподівалася відчути себе матір'ю. Але одного разу все змінилося, коли вона познайомилася з французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно. Ця зустріч повністю змінила її життя і в 2007 році, у віці 41 року, вона народила від нього дочку.

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