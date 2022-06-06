"Спочатку переможемо словом, а пізніше – вогнем ЗСУ" – ведучі каналу "Україна" про журналістику

У День журналіста ведучі каналу "Україна" розповіли про свою професію / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Колаж: Сьогодні

Навіть у найскладніші часи українці добре обізнані про актуальні та достовірні новини, мають необмежений доступ до різних джерел знань та можливість почути відповіді від політиків та чиновників. А все завдяки тим, хто цілодобово тримає інформаційний фронт – представникам ЗМІ. З нагоди Дня журналіста, який щороку відзначають 6 червня, ми розпитали ведучих новин "Сьогодні" на каналі "Україна", як це – присвятити своє життя журналістиці.

Олег Панюта

Олег Панюта. Фото: прес-служба

Не тільки працювати в кадрі, а й жити із покликанням. І в будь-який момент, перебуваючи серед людей – слухати, допомагати, сперечатися, захищати, роз'яснювати, підказувати, дякувати. Бо лише так можна дізнатися, що насправді потрібно людям від твоєї роботи, – переконаний ведучий аналітичного тижневика "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта.

Анна Панова

Анна Панова. Фото: прес-служба

Бути журналістом – це бути на інформаційному фронті, відстежувати найголовніше і повідомляти своїй аудиторії про справді важливе. Слово – це теж зброя, і на війні це дуже помітно. Ми протистоїмо потужній пропагандистській машині країни-агресора, наше слово мають почути в усьому світі. Та українські журналісти впораються зі своїм завданням, так само, як Українські Збройні сили – зі своїм. Разом переможемо – твердо вірить Ганна Панова.

Юлія Галушка

Юлія Галушка. Фото: прес-служба

Для мене бути журналістом – це мати особливий стан душі. Ставити під сумнів, здавалось би, очевидні речі. Питати, уточнювати, старатись докопатися до істини. Розповідати новини, робити розслідування і стояти на сторожі правди, – поділилася Юлія Галушка.

Максим Сікора

Максим Сікор. Фото: прес-служба

Сьогодні журналістика – це відповідальність за кожне сказане в ефірі слово. Так має бути і в мирний час. Але ми розуміємо, що діємо в умовах фактичної контрпропаганди. Це – фронт, це – інформаційна війна. Наша зброя – це слово, картинка і лідери думок, яких ми запрошуємо в ефір. Тому журналістика це перш за все відповідальність – за те, що ти ретранслюєш, як ти це робиш і навіщо. Останнє – найбільш зрозуміле – задля перемоги! А вона – наближається з кожним днем, – упевнений Максим Сікор.

Віталій Шкільний

Віталій Шкільний. Фото: прес-служба

Журналістика для мене, як і для всіє країни, – це засіб виживання. З початку повномасштабного вторгнення Росії ми сповна відчули, наскільки пропаганда і медіа бувають отруйними. Журналістика – говорить правду, нині підтримує, вселяє надію і надихає боротися. Спочатку переможемо словом, а трохи згодом вогнем Збройних Сил, – безперечно стверджує Віталій Шкільний.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" і брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" наразі виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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Нагадаємо, телеведуча Анна Панова довірила свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.