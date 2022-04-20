Сніжана Бабкіна поділилась рідкісним фото з чоловіком та молодшим сином після переїзду з України

Сніжана Бабкіна з чоловіком та їхній син Єлисей / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

На початку війни Сергій Бабкін разом зі Сніжаною та трьома дітьми покинув рідний Харків і поїхав до друзів у Дніпро. Згодом сім'я вирушила за кордон. Наразі артист бере участь у благодійних концертах в Європі, збираючи кошти на допомогу батьківщині.

Останнім часом Сніжана та Сергій Бабкіни рідко діляться сімейними фото і більше розповідають про звірства російських нелюдів. Проте сьогодні дружина співака вирішила порадувати фанатів.

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Бабкіна опублікувала в Instagram милу світлину, на якій вона постала з чоловіком та молодшим сином Єлисеєм. Сніжана написала, що вона вірить у світле майбутнє України.

Мої діти не дають мені розкиснути. Вчора Єлисей дивився урок з англійської мови і на самому початку він голосно відповів: "Ми з України!". Він сказав це українською мовою. При тому, що він цю мову ще не вчив. І в цей момент у мене з'явилася величезна гордість, сила, віра. Мої діти дають мені силу! Наші воїни народжують гордість! Мої люди вселяють віру! Коли є такий захист, то зникають будь-які сумніви і ти знаєш, що все буде добре, – зауважила дружина музиканта.

Зазначимо, подружжя Бабкіних виховують двох спільних дітей: доньку Веселину та сина Єлисея, а також сина Сніжани від попереднього шлюбу – Артура. Також у співака є син Ілля від першого шлюбу.

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Сергій Бабкін з сім'єю / Фото: Instagram

Нагадаємо Сергія Бабкіна облили брудом через переїзд за кордон. Водночас Сніжана заступилася за коханого, зазначивши, що чоловік мав усі підстави і права виїхати з країни.