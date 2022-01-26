Правоохоронці про слова Сніжани Єгорової: Можлива перевірка на заклики до повалення конституційного устрою України

Заяви Сніжани Єгорової викликали великий резонанс / Фото: Facebook, https://stringfixer.com/
В українському суспільстві зараз активно обговорюється заява української телеведучої та актриси Сніжани Єгорової, яка публічно заявила про підтримцу президента Росії Володимира Путіна. Нагадаємо, вона заявила про це на своїй сторінці у Facebook і закликала українців подивитися відео з главою РФ, розміщеним на YouTube-каналі Росія 24.
Після цього багато користувачів Мережі, крім прокльонів на її адресу, залишили на сторінках побажання про якнайшвидший переїзд до Росії. При цьому артистка негативні коментарі підчищає.
До речі, вона ще раз продубльовала публікацію на сторінці, коли отримала шквал критики від людей та увагу ЗМІ.
Зважаючи на те, який резонанс викликали численні публікації Єгорової в Мережі, журналісти "Сегодня" звернулися за коментарем до фахівців.
Наразі перевіряється ця інформація (яка опублікована на сторінці соцмережі Сніжани Єгорової – Ред.). Не виключено, що буде проведено експертизу, яка встановить, чи є в цьому повідомленні заклики до повалення конституційного устрою України,
- розповіли нам джерела у правоохоронних органах.
Як додали нам силовики, враховуючи, що Сніжана Єгорова – це публічна особистість, то перевірку цієї інформації взято на контроль.
Ми продовжуємо стежити за оновленнями на тему.
Нагадаємо, цього тижня стало відомо про те, що Ігор Саруханов розлучився вшосте.