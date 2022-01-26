Правоохоронці про слова Сніжани Єгорової: Можлива перевірка на заклики до повалення конституційного устрою України

Заяви Сніжани Єгорової викликали великий резонанс / Фото: Facebook, https://stringfixer.com/

В українському суспільстві зараз активно обговорюється заява української телеведучої та актриси Сніжани Єгорової, яка публічно заявила про підтримцу президента Росії Володимира Путіна. Нагадаємо, вона заявила про це на своїй сторінці у Facebook і закликала українців подивитися відео з главою РФ, розміщеним на YouTube-каналі Росія 24.

Після цього багато користувачів Мережі, крім прокльонів на її адресу, залишили на сторінках побажання про якнайшвидший переїзд до Росії. При цьому артистка негативні коментарі підчищає.

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Сніжана Єгорова / Фото: Facebook

До речі, вона ще раз продубльовала публікацію на сторінці, коли отримала шквал критики від людей та увагу ЗМІ.

скріншот з Facebook Єгорової

Зважаючи на те, який резонанс викликали численні публікації Єгорової в Мережі, журналісти "Сегодня" звернулися за коментарем до фахівців.

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Наразі перевіряється ця інформація (яка опублікована на сторінці соцмережі Сніжани Єгорової – Ред.). Не виключено, що буде проведено експертизу, яка встановить, чи є в цьому повідомленні заклики до повалення конституційного устрою України,

- розповіли нам джерела у правоохоронних органах.

Як додали нам силовики, враховуючи, що Сніжана Єгорова – це публічна особистість, то перевірку цієї інформації взято на контроль.

Ми продовжуємо стежити за оновленнями на тему.

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Сніжана Єгорова опинилася в центре скандалу / Фото: Facebook

Нагадаємо, цього тижня стало відомо про те, що Ігор Саруханов розлучився вшосте.