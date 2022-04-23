Собчак боїться, що фільм Сєрєбряннікова знімуть з Каннського кінофестивалю через війну в Україні

Держкіно закликало Каннський кінофестиваль не допускати російські проєкти до участі / Фото: AFP, instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/kirillserebrennikov

Так, до програми фестивалю у секції "Особливий погляд" увійшла кінострічка українського режисера Максима Наконечного "Бачення метелика" про дівчину-солдата. Також до основного конкурсу фестивалю включили фільм російського режисера Кіріла Сєрєбряннікова "Дружина Чайковського" – біографічна драма про дружину композитора Петра Чайковського.

Втім, росіяни б'ють на сполох, адже участь російських проєктів на Канському кінофестивалі під загрозою (зрозуміло, що через війну, яку розпочала рф проти України).

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Зокрема, Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі написала, мов "прямо зараз українці тиснуть на канський комітет з вимогою зняти на знак солідарності фільм Серебренникова з програми Канського фестивалю".

Також журналістка додала, що у разі відмови українці нібито обіцяють зробити масштабну публічну кампанію.

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Зазвичай фестиваль не відкочує назад, але тут вже можливо все..., – зауважила Собчак.

Що не так з Каннами-2022?

Зазначимо, що голова Держкіно Марина Кудерчук справді зверталась до голови Каннського кінофестивалю П'єра Лескюра. Вона написала листа, у якому закликала кінофестиваль не допускати до участі російські фільми. Повний текст опубліковано на сайті Держкіно.

Українські режисери та інші кінематографісти в цей час змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або волонтерити в тилу, – хоча, звичайно, теж обрали б можливість знімати кіно, як Сєрєбрянніков, але Росія позбавила їх такої розкоші, – йдеться у заяві.

У Держкіно зазначили, що повномасштабна війна продовжується і давати можливість представникам країни-агресора бути присутніми на міжнародній культурній арені – неприпустимо.

Це призведе до зміщення фокусу з жахіть війни та боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру, – заявила голова агентсва.

Нагадаємо, ювілейний 75-й Канський кінофестиваль цього року відбудеться у період з 17 по 28 травня.

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Раніше ми повідомляли, що через війну в Україні премія "Еммі" виключила російські проекти з конкурсної програми.