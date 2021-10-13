Собчак прийшла в лють після тригодинного допиту стосовно ДТП в Сочі: Розумію, для чого це робиться

Ксенію Собчак допитали у справі про смертельну ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак про здавалася в епіцентрі скандалу після ДТП в Сочі. Телеведуча в своєму Telеgram-каналі "Кривава бариня" поділилася емоціями після допиту. За її словами, бесіда з правоохоронцями тривала три години. Телеведуча заявила, що питання, які їй задавалися, не мали відношення до того, про що запитують свідків.

Собчак зазначила, після допиту співробітники поліції сфотографували її у внутрішньому дворі МВС і продали кадри журналістам.

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Я розумію, для чого це робиться, і на що розраховують. З постраждалими на зв'язку, -написала Ксенія.

Ксенія Собчак розповіла, як пройшов допит стосовно ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Що відомо про ДТП з Собчак

У суботу, 9 жовтня, прямуючи з Адлера до Червоної Поляни, зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.

Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці , а її подруга і водій були госпіталізовані. Телеведуча перебувала на пасажирському сидінні, і сама отримала травми при зіткненні. Водій елітного таксі, в якому їхала Ксенія Собчак, визнав свою провину в смертельному ДТП. Йому пред'явили звинувачення і відправили під домашній арешт на два місяці.