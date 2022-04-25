Собчак висловилася про Галкіна, який не мовчить про звірства російських окупантів

Ксенія Собчак розкритикувала пост Максима Галкіна / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Пост Максима Галкіна, у якому він висловився про трагедію в Одесі і звірства у Бучі, Ксенія Собчак вважає "надто жорстким". Відома телеведуча не виключає, що гуморист не зможе повернутись до Росії після таких висловлювань. Про це вона написала у себе в Telegram-каналі "Кривава пані".

Максим Галкін у забороненій нині мережі дуже жорстко висловився про події в Україні та в Одесі зокрема. Кому цікаво, можете подивитись. Судячи з застосування нових законів у Росії, цим він ніби спалює мости можливого повернення

Ксенія Собчак висловилася про позицію Максима Галкіна, який підтримує Україну / Фото: скриншот

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Нагадаємо, Максим Галкін – один з тих артистів у РФ, хто з першого дня засудив російське вторгнення в Україну. Вже 2 місяці він коментує те, що відбувається, і видає своє обурення кривавим режимом, який розпочав війну в Україні. У Росії почали забороняти концерти гумориста і розривають з ним контракти. Наприкінці лютого Максим Галкін та Алла Пугачова поїхали до Ізраїлю.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Нещодавно гуморист повідомив, що частину грошей зі своїх концертів в Ізраїлі перерахує на допомогу українським біженцям.

Водночас Ксенія Собчак у перші дні повномасштабного вторгнення критикувала російську агресію і розповідала про війну. Через деякий час риторика телеведучої змінилася. Наразі Собчак уже не поспішає говорити правду про війну, а скаржиться на санкції проти Росії.