Спокуси виникають: Юрій Нікітін відповів, чи був у нього секс з учасницями своїх груп

Юрій Нікітін відповів, чи був у нього секс з учасницями своїх груп / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Працюючи з жіночими колективами, серед яких НеАнгели і NikitA, що вже розпалися, де їхній успіх залежить багато в чому від продюсера, якого часто сприймають як божество, складно не піддаватися спокусам. Про це Юрій Нікітін розповів у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Але саме це часто і призводило до проблем, відверто прокоментував продюсер:

Спокуси виникають, Дімо, так. І через такі спокуси у мене було багато різних неприємних моментів у житті. Ці спокуси, загалом, до них і привели. Тому чи виникають спокуси? Так, виникають

Щоб впоратися з собою, не потрібно відмовлятися від роботи з жіночими колективами, досить просто почати ставитися до всього, як до роботи, впевнений Нікітін:

Просто перестав звертати увагу на спокуси. Я сказав, що для мене це більше не спокуса. Для мене це виключно робота – і нічого, крім роботи. Ну, напевно, я просто виріс, Дімо. Я став старшим.

При цьому продюсер також зазначив, що його підопічні ніколи не надавали інтимних послуг – на корпоративах та інших заходах вони лише співають.

Раніше Ольга Горбачова – дружина продюсера, зізналася, що пошкодувала про знайомство з Нікітіним, але з часом передумала.